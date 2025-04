MotoGP, Pedro Acosta operato. Lo spagnolo alle prese con la sindrome compartimentale

Intervento chirurgico per Pedro Acosta. Il pilota spagnolo in forza alla KTM nella serata di ieri, martedì 29 aprile, è finito sotto i ferri per trattare la sindrome compartimentale cronica. La notizia è stata annunciata dal team attraverso un comunicato, diramato dopo i test di Jerez de La Frontera.

L’iberico nello specifico ha superato con successo un’operazione all’avambraccio destro. In queste ore, il centauro si trova sotto osservazione. Si tratta di un problema che attanaglia svariati protagonisti delle due ruote, causato dalla forza che bisogna esercitare con le braccia in sella e dalla conseguente ipertrofia dei muscoli.

Secondo quanto emerso, Acosta dovrebbe correre senza particolari problemi al prossimo GP, quello della Francia, in programma al mitico circuito di Le Mans il prossimo 11 maggio.

Soltanto ieri, nel contesto dei test, l’iberico aveva espresso fortissima preoccupazione per la situazione in KTM, scuderia alle prese con gravissimi problemi finanziari.