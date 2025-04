MotoGP, Marc Marquez: “Ho capito il motivo della caduta in gara. Devo evitare questi errori”

Marc Marquez è stato il grande protagonista dei test andati in scena ieri a Jerez de la Frontera dopo il Gran Premio di Spagna 2025, quinto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il catalano del team ufficiale Ducati è stato l’unico a scendere sotto l’1:36, avvicinandosi a due decimi e mezzo dal record della pista in una giornata che l’ha visto effettuare diverse prove comparative a livello ciclistico e di elettronica sulla GP25 in vista delle prossime gare.

“Abbiamo avuto un lungo programma, con molte cose da provare, alcune di cui sono positive. Non c’erano tanti pezzi nuovi, sono sempre piccoli dettagli, alcuni li avevamo già provati nell’ultimo test in Thailandia, ma la sensazione è stata buona durante tutto il giorno. Stiamo girando sulla stessa moto. Sto preferendo il telaio più piccolo“, ha dichiarato l’otto volte campione del mondo ai media presenti in loco.

“Abbiamo provato le gomme e un po’ di nuova elettronica che non so quando presenteremo. Abbiamo testato alcuni dettagli elettronici dei test pre-stagionali, che con la moto GP25/GP24 non eravamo riusciti a provare bene. Li abbiamo riprovati qui e alcuni hanno dato esiti positivi. Il telaio? Ho provato solo il nuovo compound, perché nessuno mi aveva detto che avremo il nuovo telaio l’anno prossimo. Dobbiamo aspettare, perché il nuovo regolamento è fissato al 2027, non ho avuto tempo. Se avessi avuto tempo avrei provato il nuoto telaio per dare un feedback, ma non ho avuto tempo“, spiega MM93.

Sul motivo della caduta in gara: “Dopo averla analizzata con calma, ho capito che la caduta di domenica è dovuta all’eccessiva velocità con cui sono entrato. È la prima caduta in una curva a sinistra. Ho capito che stavo entrando più velocemente, ma pensavo di poter tenere la moto con la fiducia che avevo. Sono cose che capitano. Quest’anno sono caduto meno, ma purtroppo la domenica sono scivolato due volte. Se voglio vincere il campionato devo evitare questi errori, ma la velocità c’è“.