MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho deliberato per Le Mans due pezzi nuovi che Marquez già usava”

Francesco Bagnaia archivia la giornata di test post-Gran Premio di Spagna con alcune indicazioni positive, anche se il forte vento non gli ha consentito di lavorare in maniera efficace per migliorare il suo feeling all’anteriore. Pecco, lontano dai migliori tempi non avendo mai provato il time-attack, ha però deliberato un paio di pezzi nuovi che monterà sulla sua Ducati GP25 già a Le Mans per il GP di Francia.

“È andata bene, anche se purtroppo con il vento che c’era oggi non si potevano fare prove di set-up. Quello è stato veramente un limite che mi ha dato un po’ di fastidio, perché quando abbiamo iniziato a provare a cambiare il bilanciamento per aiutarmi nelle curve veloci, il vento si è alzato esponenzialmente con delle gran raffiche, e non mi permetteva di capire bene le differenze tra le cose che stavamo provando“, racconta il tre volte campione iridato.

“Quindi siamo tornati al set-up di base e ci siamo concentrati sui pezzi nuovi che Marc sta già usando dall’inizio dell’anno, semplicemente per mettermi alla pari. Io li avevo tolti perché al test in Thailandia erano successi dei casini. Ci sono alcune cose positive, che userò a Le Mans, ed altre che non mi sono piaciute e quindi le riproveremo al test di Aragon. Però in generale è stata una giornata positiva, perché portare due pezzi nuovi alla gara di Le Mans è qualcosa di buono“, spiega il torinese del team factory Ducati (fonte: Motorsport.com).

Sulla mancata simulazione della Sprint con il serbatoio più piccolo per risolvere le sue problematiche nelle manche del sabato: “Non l’abbiamo provato perché non abbiamo fatto in tempo. C’erano delle priorità e alla fine ho preferito provare delle cose che Marc sta già usando e che io non ho. Il nuovo telaio? Marc essendo già più a posto, l’ha provato. Io invece non ero nella condizione di poterlo provare, perché finché non ho il mio feeling non posso provare delle cose che cambiano la dinamica così tanto, quindi era giusto che lo facesse lui e noi ci siamo concentrati su altro“.