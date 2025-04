MotoGP, orari prove libere GP Spagna 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale 2025. Ci attende un venerdì dedicato a prove libere e pre-qualifiche delle tre classi.

Qual è il programma del venerdì del GP di Spagna? Sul tracciato di Jerez de la Frontera si inizierà a fare sul serio con le FP1. Alle ore 09.00 toccherà alla MotoGP, alle ore 09.50 alla Moto2, mentre alle ore 10.45 sarà la volta della classe regina. Alle ore 13.15 prenderanno il via le pre-qualifiche con la classe più leggera, quindi alle ore 14.05 toccherà alla Moto2, mentre la MotoGP scenderà di nuovo in pista alle ore 15.00, andando a decidere la top10 che nella giornata di sabato potrà evitare la Q1 nelle qualifiche.

Arriviamo alla tappa andalusa con le seguenti classifiche generali. In MotoGP domina Marc Marquez con 123 punti e +17 sul fratello Alex, mentre è terzo Pecco Bagnaia con un distacco di 26 lunghezze. In Moto2 svetta Aron Canet con 71 punti contro i 61 di Manuel Gonzalez ed i 59 di Jake Dixon. Nella classe più leggera, infine, Angel Piqueras è al comando con 67 punti contro i 66 di José Antonio Rueda.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del GP di Spagna sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non sono previste dirette o differite. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dei turni della MotoGP.

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOMONDIALE 2025

Venerdì 25 aprile

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

PROGRAMMA GP SPAGNA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport (per la MotoGP)