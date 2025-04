MotoGP, Morbidelli svetta nelle pre-qualifiche di Lusail! Bagnaia davanti a Marc Marquez

Franco Morbidelli si toglie una bella soddisfazione nel venerdì di Lusail e realizza il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar 2025, valido come quarto round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team VR46 ha piazzato la zampata all’ultimo giro utile della sessione, candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend.

1’50″830 il riferimento firmato dall’italo-brasiliano, che conferma dunque le sensazioni positive di questo avvio di campionato e sembra avere le carte in regola per giocarsi un posto sul podio in Qatar sia nella Sprint che nella gara lunga. Ducati si sta dimostrando superiore alle altre case anche sul circuito di Lusail, occupando le prime cinque posizioni nelle pre-qualifiche e portando direttamente in Q2 anche con la sesta moto guidata dal rookie Fermin Aldeguer (9°).

Morbidelli ha preceduto di 145 millesimi Francesco Bagnaia e di 167 millesimi Marc Marquez, gli unici tra i big a non effettuare l’ultimo run della sessione con la gomma soft nuova al posteriore per continuare a lavorare in ottica Sprint con la mescola media. Ottimi segnali dunque per Pecco e per l’otto volte campione iridato, molto vicini tra di loro sia sul giro secco che sul passo.

Quarta posizione a 299 millesimi dal compagno di squadra per Fabio Di Giannantonio, mentre il leader della generale Alex Marquez (team Gresini) si è attestato in quinta piazza a 406 millesimi da Morbidelli. Avanzano in Q2 anche Fabio Quartararo con la Yamaha, Pedro Acosta e Maverick Viñales con le KTM e Johann Zarco con la Honda. Notte fonda per Aprilia, con Ai Ogura solo 15° e Marco Bezzecchi addirittura 19° subito davanti al convalescente Jorge Martin.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP QATAR 2025 MOTOGP

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’50.830 20 20 343.9

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.975 16 21 0.145 0.145 349.5

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.997 19 23 0.167 0.022 351.7

4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’51.129 19 22 0.299 0.132 350.6

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.236 17 21 0.406 0.107 347.2

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’51.293 19 21 0.463 0.057 345.0

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.391 15 20 0.561 0.098 349.5

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’51.455 18 22 0.625 0.064 354.0

9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.615 20 20 0.785 0.160 347.2

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’51.636 20 20 0.806 0.021 345.0

11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’51.666 18 22 0.836 0.030 349.5

12 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’51.775 22 22 0.945 0.109 347.2

13 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’51.784 19 19 0.954 0.009 348.3

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.833 17 21 1.003 0.049 354.0

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’51.948 18 21 1.118 0.115 348.3

16 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’52.005 16 18 1.175 0.057 350.6

17 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’52.024 14 17 1.194 0.019 348.3

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’52.134 15 20 1.304 0.110 347.2

19 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’52.180 18 23 1.350 0.046 349.5

20 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’52.398 20 20 1.568 0.218 349.5

21 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’52.415 16 17 1.585 0.017 346.1

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’53.010 18 18 2.180 0.595 346.1