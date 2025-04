Moto3: Rueda comanda le FP2, cinque italiani nei primi quattordici

Si è da poco conclusa la seconda manche di prove libere andata in scena sul circuito di Lusail, in Qatar. Il più veloce è stato lo spagnolo Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che ha siglato il crono di 2.03.277. Il pilota iberico, dopo il terzo posto ottenuto nelle FP1, si conferma uno dei principali favoriti per la vittoria nella gara in programma domenica.

La seconda posizione è stata ottenuta da Ryusei Yamanaka (KTM Frinsa- MT Helmets) che ha concluso la prova con un distacco di 0.244 dal leader. Il giapponese, accede così agilmente alla Q2 che si terrà domani. Terza posizione per Angel Piqueras, compagno di squadra del nipponico, con il tempo di 2.03.591.

Quarto Dennis Foggia (CFMOTO Valresa Aspar Team) caduto nei minuti conclusivi a causa di un contatto con Adrian Fernandez. L’italiano riesce comunque ad accedere alla Q2 con un ottimo crono (2.03.625). Quinto posto per un altro azzurro, Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) nettamente in ripresa dopo il quindicesimo posto della FP1.

Sesta piazza per lo spagnolo David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) dominatore della prima manche di prove libere. Dietro di lui Alvaro Carpe, in sella alla Red Bull KTM, ha preceduto Taiyo Furusato con la sua Honda. Completano la top 10 Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) con il crono di 2.04.139 e Luca Lunetta con la sua Honda del Team SIC58 corse. Da segnalare anche la 12esima posizione del rookie Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che disputerà la Q2.