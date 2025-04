MotoGP, GP Qatar 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Morbidelli sorprende tutti. Bagnaia e Marc Marquez vicini

Concluse le pre-qualifiche del GP del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Lusail, le scuderie e i piloti hanno lavorato nell’ora a loro disposizione per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race di domani, nonché della gara domenicale.

Una pista particolare quella qatariana, molto esigente sull’impianto frenante, in cui anche la trazione è molto importante per determinare una buona accelerazione nelle zone di massima velocità. Un layout gradito da Francesco Bagnaia, spesso velocissimo in passato e in grado di interpretarlo come pochi. Pecco si è presentato con la voglia di dar seguito a quanto di buono fatto nella domenica di Austin (USA).

Discorso diverso per Marc Marquez, che in passato in Qatar ha faticato anche nei confronti di piloti con la stessa moto e dovrà ritrovarsi posteriormente all’errore in Texas. Una gara che sembrava nelle mani di Marc quella negli States, prima di incappare in un errore di valutazione nella percorrenza dello Snake, costato l’uscita di pista e il ritiro dal GP.

Di seguito l’ordine dei tempi:

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP QATAR MOTOGP 2025

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’50.830 20 20 343.9

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.975 16 21 0.145 0.145 349.5

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.997 19 23 0.167 0.022 351.7

4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’51.129 19 22 0.299 0.132 350.6

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.236 17 21 0.406 0.107 347.2

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’51.293 19 21 0.463 0.057 345.0

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.391 15 20 0.561 0.098 349.5

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’51.455 18 22 0.625 0.064 354.0

9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.615 20 20 0.785 0.160 347.2

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’51.636 20 20 0.806 0.021 345.0

11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’51.666 18 22 0.836 0.030 349.5

12 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’51.775 22 22 0.945 0.109 347.2

13 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’51.784 19 19 0.954 0.009 348.3

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.833 17 21 1.003 0.049 354.0

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’51.948 18 21 1.118 0.115 348.3

16 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’52.005 16 18 1.175 0.057 350.6

17 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’52.024 14 17 1.194 0.019 348.3

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’52.134 15 20 1.304 0.110 347.2

19 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’52.180 18 23 1.350 0.046 349.5

20 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’52.398 20 20 1.568 0.218 349.5

21 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’52.415 16 17 1.585 0.017 346.1

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’53.010 18 18 2.180 0.595 346.1