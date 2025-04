MotoGP, Aleix Espargarò torna in gara: wild card per il GP di Spagna

Aleix Espargarò ha ricevuto una wild card per disputare il GP di Spagna, quinta tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend del 25-27 aprile sul circuito di Jerez. Il tester della Honda avrà così la possibilità di correre di fronte al proprio pubblico in quello che sarà il suo primo fine settimana in pista dopo aver annunciato il ritiro dall’attività agonistica a tempo pieno lo scorso anno a Valencia.

Il 35enne nativo di Granollers aveva lasciato la Aprilia con cui correva dal 2017 e con cui ha conquistato tre vittorie nella massima categoria (Argentina nel 2022, Gran Bretagna e Barcellona nel 2023), decidendo poi di supportare la scuderia giapponese come collaudatore, cercando di migliorare una moto che attualmente sta faticando.

Negli ultimi giorni l’iberico ha svolto un paio di sessioni di test privati in sella alla RC213V in quel di Valencia. Aleix Espargarò si rimetterà in gioco a Jerez dove nel 2022 riuscì a salire sul terzo gradino del podio, nel 2023 chiuse al quinto posto e nel 2024 dovette ritirarsi.