MotoGP, calvario per Jorge Martin: salterà almeno i prossimi 4 GP

Il 2025 si sta rivelando una stagione da incubo per Jorge Martin, passato in inverno da Ducati (team Pramac) ad Aprilia (squadra factory) dopo aver conquistato l’anno scorso il primo titolo della carriera in MotoGP. Purtroppo lo spagnolo non ha avuto la possibilità di provare a battagliare con Francesco Bagnaia ed i fratelli Marquez per il Mondiale a causa di una serie di infortuni abbastanza gravi.

L’ultimo in ordine cronologico risale al GP del Qatar della scorsa domenica, quando Martinator (ancora convalescente e al rientro dopo aver saltato le prime tre tappe del campionato) è rimasto vittima di un brutto incidente in cui ha rischiato di perdere la vita. Il 27enne madrileno, scivolato sul cordolo all’esterno di curva 12 a Lusail, è stato infatti investito involontariamente da un incolpevole Fabio Di Giannantonio.

Martin per fortuna è rimasto cosciente, riportando però 11 fratture alle costole (8 archi costali posteriori, 3 archi laterali), varie contusioni ed uno pneumotorace al polmone destro con minima soffusione pleurica che ha richiesto un drenaggio. Il campione del mondo in carica resta ricoverato all’ospedale di Doha, in attesa che si assorba lo pneumotorace e che si stabilizzi il polmone in modo da poter affrontare un volo aereo (potrebbe volerci una settimana).

Nel momento in cui Jorge sarà finalmente tornato a casa in Europa, dovrà affrontare una lunga guarigione prima di poter pensare di tornare in moto. Ad oggi è impossibile prevedere i tempi di recupero del pilota Aprilia, che dipenderanno da tanti fattori e da come evolverà il suo percorso riabilitativo, ma quasi sicuramente non lo vedremo in pista prima del Mugello (20-22 giugno). Ciò vuol dire che Martin dovrà rinunciare almeno ai prossimi 4 GP, ma la priorità è quella tornare sano non forzando il recupero.

