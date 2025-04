Francesco Bagnaia: “Una classica sprint, faccio fatica in queste gare: è un limite mio”

Francesco Bagnaia sorride a metà dopo aver chiuso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, il pilota del team Ducati Factory ha sì conquistato un podio positivo, ma non ha mai dato la sensazione di poter essere della partita per fare qualcosa di più.

La gara su distanza ridotta ha visto il successo, tanto per cambiare, di Marc Marquez che ha preceduto, e anche questo non fa notizia, suo fratello Alex con un distacco di 1.0 mentre completa il podio proprio Pecco Bagnaia a 3.0. Quarta posizione per Franco Morbidelli con un distacco di 3.5, quinta per Fermin Aldeguer a 5.7, mentre in sesta troviamo Fabio Di Giannantonio a 7.6. Chiude al settimo posto Maverick Vinales a 7.8, quindi ottavo Marco Bezzecchi a 10.1, mentre è nono Joan Mir a 10.4, con Pedro Acosta che completa la top10 a 12.6.

Al termine della Sprint Race, il pilota due-volte campione del mondo ha racconto le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una sprint classica come mi succede spesso. Purtroppo faccio fatica e nelle gare veloci s0stanzialmente dove parto arrivo. Quando provo ad avvicinarmi ho problemi con la gomma anteriore e non riesco a gestire le gomme”.

“Sono partito veloce – prosegue Bagnaia – ho lasciato un po’ di spazio da chi mi precedeva per evitare guai con le gomme. Nonostante questo non sono stato in grado di avvicinarmi a chi mi precedeva. Se c’era Quartararo finivo quarto, dopotutto. Nelle Sprint Race faccio fatica, è un limite grosso il mio. Domani proverò a confermare come la domenica le cose vadano meglio, ma è ancora troppo poco. A questo punto dovrò confidare parecchio nei test di lunedì per provare qualche soluzione”.