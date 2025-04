MotoGP, Alex Marquez: “Speravo di poter attaccare mio fratello, ma era più veloce”

Un altro arrivo in “parata” per la famiglia Marquez nella Sprint Race di Lusail (Qatar), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito qatariano Marc ha sfruttato al meglio la pole-position ed è riuscito a smorzare i tentativi del fratello Alex (Ducati Gresini), che non ha potuto fare altro che accontentarsi della piazza d’onore. Sul terzo gradino del podio ha concluso Franco Morbidelli (Ducati VR46). Vista la caduta del time-attack, ottavo posto in rimonta per Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale).

Una prestazione quindi molto consistente quella di Alex che dà seguito al suo incedere di grande livello in questa prima parte del campionato del mondo: “Ho provato a forzare il ritmo alle spalle di Marc. Pensavo che non fosse così in feeling con la sua Ducati“, l’ammissione a caldo.

“Mi sono però poi reso conto, giro dopo giro, che lui ne avesse di più, mentre nel mio caso qualcosa mancava. Per cui, alla fine è stato positivo portare a casa questo risultato, nella consapevolezza domani di poter lavorare e provare a migliorare la mia moto“, ha aggiunto l’iberico.

Con questo risultato Alex ha perso la vetta della classifica generale (96 punti), a -2 da Marc, mentre Bagnaia è distanziato di 21 lunghezze.