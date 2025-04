Moto3: Munoz svetta nella FP1 a Lusail. Splendida prova per Guido Pini

Comincia nel segno di David Munoz il weekend dedicato al GP del Qatar, quarto appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di Moto3 in scena presso il circuito di Lusail. Il centauro iberico ha infatti segnato il miglior tempo in occasione della prima sessione di prove libere, regolando il giapponese Ryusei Yamanaka.

Nello specifico il pilota in sella alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 2:04.556, precedendo di 0.015 il nipponico in forza ala FRINSA – MT Helemets MSI. Buon inizio anche per l’attuale leader del Mondiale, ovvero Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), terzo a 0.106 rispetto al primo classificato.

Ma la notizia più bella non può che essere la grande prestazione del rookie italiano Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), capace di raccogliere il quarto tempo con un gap di 0.490 con cui ha preceduto non solo Joel Kelso (LEVELUP- MTA), ma anche i connazionali Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), sesto a 0.593, e Dennis Foggia (CFMOTO Valresa Aspar Team), settimo a 0.792.

Top 14 inoltre anche per Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), undicesimo a 1.055, mentre Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) è al momento il primo degli esclusi come dimostra la quindicesima piazza a 1.317. Da segnalare infine il piazzamento numero diciannove di Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) con 1.686.