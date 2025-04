Moto2, Dixon in Qatar per vincere ancora, Arbolino e Gonzalez dovranno rispondere presente

La Moto2 cambia continente e dopo il Gran Premio delle Americhe si trasferisce in Qatar. Il circuito di Lusail ospiterà il weekend che si concluderà con le classiche gare domenicali. L’appuntamento statunitense ci ha lasciato con molti punti di domanda aperti ed una situazione in continua evoluzione. Vedremo quali saranno le sorprese che ci riserverà il Gran Premio qatariota.

Come detto, non sono mancate le sorprese nel weekend precedente, soprattutto in gara. Nel piovoso tracciato di Austin, Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) ha conquistato la prima posizione, vincendo così due delle tre gare disputate fin ora. Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) aveva l’arduo compito di lottare con il britannico ma, a causa dell’errata valutazione delle condizioni della pista, si è automaticamente escluso dalle posizioni che contano.

Ottimo secondo posto per Tony Arbolino (Boscoscuro Yamaha Pramac Moto2) che ottiene il primo podio con il nuovo team. Quello di Lusail potrebbe essere un circuito favorevole alle Boscoscuro ed il centauro italiano mira alla vittoria per risalire nella classifica piloti dopo un avvio non brillantissimo. Discorso diverso per Celestino Vietti (Boscoscuro Team HDR Heidrun) reduce da una pesante caduta in America, arrivata dopo una fantastica rimonta. L’azzurro vuole subito riscattarsi e magari raggiungere il secondo podio stagionale dopo il GP di Argentina.

Il Gran Premio del Qatar si apre con le ambizioni di Jake Dixon, nuovo leader della classifica piloti, alla ricerca del terzo successo stagionale. Il britannico dovrà prestare attenzione a Manuel Gonzalez, pronto per il riscatto dopo il deludente weekend americano. Il terzo incomodo potrebbe essere Alonso Lopez (Boscoscuro Team HDR Heidrun) terzo in America e vincitore in Qatar nel 2024.

Non può essere escluso dal pronostico per la vittoria il nostro Tony Arbolino, alla guida della sua Boscoscuro, moto che ha sempre disputato ottime gare in Qatar. Siamo ancora all’inizio di questo entusiasmante mondiale ma il prossimo weekend potrebbe già essere decisivo in chiave classifica piloti. L’appuntamento con la Moto2 è venerdì con le prove libere alle 11.50, attendendo la gara domenicale in programma alle ore 17.15.