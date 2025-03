Moto2, squillo di Tony Arbolino: secondo posto ad Austin. Cade Vietti

Arriva il primo importante segnale da Tony Arbolino. Il pilota italiano ha infatti conquistato il primo podio della stagione, chiudendo al secondo posto il GP degli USA, terzo appuntamento valido per il Motomondiale 2024 di Moto2 appena andato agli archivi sul circuito COTA di Austin, in Texas.

Prestazione ottimale per il centauro in forza al Team BLU CRU Parma Yamaha Moto2 che, dopo essersi ritrovato al quarto posto in partenza, ha tenuto molto alto il ritmo dall’inizio alla fine, superando Berry Baltus (Fantic Racing LINO SONEGO) a tredici giri dalla fine e, poco dopo, anche Alonso Lopez (Team HDR Heidrun), che non ha saputo reggere la pressione, cedendo il passo all’italiano anche a causa di un errore.

La gara è stata vinta da Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), abile a precedere di 3.148 Arbolino, il quale ha così battuto il già citato Lopez, terzo a 12.685, davanti ad Aron Canet (Fantic Racing LINO SONEGO). Da segnalare invece la ventesima piazza di Celestino Vietti (Team HDR Heidrun), caduto a due giri dal termine, proprio mentre si trovava all’inseguimento di Lopez.

Dopo tre gare Jake Dixon guida la classifica piloti con 59 punti, 13 in più di Aron Canet, al momento secondo con 46. Vicinissimo Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, oggi ventiduesimo) con 45, mentre Alonso Lopez (Team HDR Heidrun) è quarto con 30. Tony Arbolino è quinto a quota 28, ma la sua annata sportiva inizia adesso.