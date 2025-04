Moto3: Rueda a caccia della fuga in Qatar? Bertelle out, chance per Riccardo Rossi

Josè Antonio Rueda a caccia della fuga? E’ questo il grande interrogativo che accompagna la vigilia del GP del Qatar, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2025 di Moto3, in scena questo fine settimana sull’ormai iconico tracciato di Losail.

Il pilota in forza alla Red Bull KTM Ajo nei primi tre atti si è dimostrato più continuativo rispetto agli altri, come certifica anche il vantaggio di ventiquattro punti rispetto al grande gruppone composto da Angel Piqueras (MT Hemets MSI), secondo a 42, oltre che da Adrian Fernandez (Leoopard Racing) e Matteo Bertelle (LevelUP MTA), entrambi appaiati a quota 40.

Come noto però a questo giro non sarà della partita proprio “Bertellino”, costretto al forfait a causa di un incidente per cui ha rimediato la frattura dell’omero della tibia. Un grande peccato per il centauro italiano, reduce dal brillante podio conquistato ad Austin nel segno di una stagione cominciata con il piede giusto.

Tuttavia, il nostro Paese potrà comunque contare su altri centauri, uno su tutti Dennis Foggia (CFMoto Aspar Racing Team) e soprattutto Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), quest’ultimo pronto a fare bene in una delle piste in cui si trova meglio in assoluto. L’anno scorso per fare un esempio fu quarto: i tempi sono maturi per una top 3