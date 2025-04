Quando la prossima gara di MotoGP? GP Francia 2025: programma, orari, tv, streaming

La MotoGP, archiviato il Gran Premio di Spagna, si prenderà una settimana di pausa. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 sarà il Gran Premio di Francia, programmato dal 9 all’11 maggio. Si correrà sul Bugatti Circuit di Le Mans, in tempi recenti spesso benedetto da autentici bagni di folla. D’altronde l’ascesa di Fabio Quartararo ha acceso la passione per il Motomondiale anche in terra transalpina.

Luogo consacrato all’automobilismo grazie alla la mitica 24 ore, Le Mans è comunque affascinante anche in ambito motociclistico. Il tracciato presenta poche staccate e tante curve progressive. Attenzione però alla prima piega dopo il traguardo, una pericolosa chicane dove il rischio di contatti (e rovinose cadute) è sempre elevato.

Il meteo può essere un fattore, esseno spesso variabile. Nel 2024, Jorge Martin (Ducati) fece doppietta, imponendosi sia nella Sprint che nella gara di MotoGP. Per quanto concerne le classi formative, affermazioni di Sergio Garcia (Moto2) e David Alonso (Moto3). Dunque, come seguire in TV il Gran Premio di Francia?

MOTOGP – PROGRAMMA GP FRANCIA 2025

VENERDÌ 9 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.30-08.45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12.35-12.50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 10 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 11 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 09.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP FRANCIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Francia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento transalpino potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Francia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.