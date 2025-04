MotoGP, Morbidelli: “Lusail mi piace moltissimo”; Di Giannantonio: “Voglio confermarmi sul podio”

Il team VR46 si sta attestando in questo avvio di stagione come terza forza in campo, alle spalle della Ducati GP24 di Alex Marquez (Gresini Racing) e della magica coppia factory composta da Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio occupano rispettivamente il quarto ed il quinto posto nel Mondiale MotoGP 2025, navigando stabilmente nelle posizioni a ridosso del podio ma facendo fatica sin qui a tenere il passo dei primi tre.

Alla vigilia del weekend di gara in Qatar, Morbidelli ha dichiarato ai canali ufficiali del team: “Andiamo su una pista che mi piace moltissimo, è una gara particolare, per l’orario e per la luce in pista. Il feeling fino ad ora è molto buono, abbiamo cominciato la stagione forte e dobbiamo continuare così come abbiamo fatto. Proveremo a fare un altro passo in avanti in qualifica, non vedo l’ora di affrontare questo weekend di gara. In questa settimana a casa mi sono allenato in moto sia in pista che al Ranch in preparazione a questo GP unico. Mi sento pronto e carico per questo fine settimana in cui correremo in notturna“.

Obiettivo podio per Di Giannantonio in Qatar, su una pista in cui si è spesso esaltato: “Lusail è una pista incredibile che mi ha sempre regalato grandi emozioni nel corso degli anni. Arriviamo in Qatar ancora più carichi dopo l’ottimo risultato ottenuto negli Stati Uniti. Penso che si possa fare davvero bene perché stiamo costruendo un bel pacchetto con il setup della moto. Sarà importante mantenere la concentrazione durante tutto il weekend per preparare al meglio le gare e riconfermarci sul podio. Abbiamo fatto tanto allenamento su due ruote questa settimana, quindi siamo pronti“.