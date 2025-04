MotoGP, GP Qatar 2025. A Lusail nuovo atto del Triello fra Bagnaia e i fratelli Marquez

Il Gran Premio del Qatar, quarto atto del Mondiale MotoGP, si terrà domenica 13 aprile. Sarà una nuova tappa del ‘triello’ per l’Iride tra Francesco Bagnaia e i fratelli Marquez. Curiosamente, Alex si trova in testa alla classifica generale pur senza aver ancora vinto una gara, sia essa dimezzata o intera!

Sempre secondo, il catalano del Team Gresini. Però, tanto gli basta per guidare la graduatoria assoluta con un vantaggio di 1 punto sull’hermano mayor e di 11 lunghezze su Pecco. Chiaramente, su questa dinamica influiscono il numero di gare ridotto e la caduta patita da El Trueno de Cervera ad Austin.

Proprio il capitombolo del veterano spagnolo ha dato un po’ di brio a un Mondiale viceversa monotono. Aveva vinto sempre, Marc, prima di finire a terra in Texas. Ne ha approfittato al meglio il piemontese, che con il successo al COTA ha risollevato le proprie quotazioni nella caccia al terzo titolo della carriera.

È lunga, lunghissima, la strada che porta a Valencia. Lusail sarà solo la quarta delle ventidue tappe in programma. Però sarà interessante verificare come evolveranno i destini dei protagonisti. Marc Marquez avrà qualche genere di rinculo dopo la caduta, oppure se la lascerà alle spalle? Bagnaia avrà modo di contrastare prestazionalmente l’ingombrante compagno di squadra? Alex Marquez può davvero essere un contender credibile per l’Iride, oppure è lì in virtù di circostanze?

Per il resto, c’è poco da dire. La MotoGP continua a essere anestetizzata dalla Pax Ducatista. Stiamo ancora aspettando un podio di una marca differente da quella di Borgo Panigale. Un motivo di vanto per l’azienda bolognese, un depauperamento di temi per quanto riguarda la classe regina. A Lusail il monopolio potrà essere quantomeno scalfito?