Moto2: Canet vince in Qatar dopo una brutta partenza e vola in testa al Mondiale

Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego) conquista il Gran Premio del Qatar al termine di una combattutissima gara. Lo spagnolo, grazie a questo successo, è il nuovo leader del mondiale, con 71 punti. Seconda posizione per il turco Deniz Öncü, in testa fino a 5 giri dalla fine. Terza posizione per il poleman Manuel Gonzalez che conquista punti importanti per la classifica generale.

Partenza da dimenticare per il vincitore che, dalla terza posizione, finisce quattordicesimo dopo poche curve mentre Manuel Gonzalez (Moly Liqui Dynavolt Intact GP) parte bene confermando la sua prima posizione. Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) subito dietro subisce in poco tempo tre sorpassi scivolando in quinta posizione. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) , partito settimo, dopo quattro giri vola in prima posizione superando un Gonzalez in crisi.

Lo spagnolo viene superato anche da Aron Canet che concretizza la sua rimonta portandosi in quarta posizione. Dietro il turco, Albert Arenas battaglia con Deni Holgado, perdendo molto terreno dal leader. A 5 giri dal termine Öncü commette un errore e viene passato da Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego) che allunga negli ultimi giri conquistando il Gran Premio del Qatar.

Seconda posizione per Deniz Öncü che è riuscito nell’ultimo giro a difendersi dagli attacchi di Manuel Gonzalez. Lo spagnolo conclude terzo guadagnando punti importanti in classifica piloti sfruttando la caduta del suo principale avversario, Jake Dixon. Con questa vittoria Aron Canet vola in testa al mondiale con 71 punti conquistati in questo inizio di stagione. In chiave Italia, Celestino Vietti (Boscoscuro Team HDR Heidrun) conclude in settima posizione una gara che sembrava anonima mentre Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) chiude 19esimo.