Milano-Baskonia oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Si chiude all’Unipol Forum di Assago la deludente stagione europea dell’EA7 Emporio Armani Milano che per l’ultimo turno di Eurolega ospita il Baskonia in un match che non ha nulla da dire né da dare a entrambe le formazioni. Ma per i ragazzi di Ettore Messina è fondamentale ritrovare la vittoria per il morale e rilanciarsi almeno in campionato.

Dopo aver sognato l’accesso ai playoff, con una lunga rimonta dopo un avvio di Eurolega da incubo, Ricci e compagni si sono letteralmente spenti nelle ultime settimane, raccogliendo quattro pesanti ko che hanno rovinato la stagione, escludendo per il terzo anno consecutivo i biancorossi dai playoff europei.

Il match tra EA7 Emporio Armani Milano e Baskonia si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN.

