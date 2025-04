Serie A basket, l’Olimpia Milano cade a Reggio Emilia. Brescia riaggancia Trapani in vetta

Domenica di grande basket per la Serie A, con cinque partite disputate per la venticinquesima giornata della regular season 2024-2025: ecco come sono andate, in attesa del posticipo Treviso-Virtus Bologna in programma domani sera.

Netta affermazione casalinga della Pallacanestro Trieste contro Napoli per 109-82. Dopo un primo quarto equilibrato (17-15) i giuliani aumentano i giri del proprio motore nel secondo parziale, con un 34-21 che indirizza la partita sui binari giusti per i padroni di casa che volano a +15 (51-36). Nella ripresa i partenopei provano a rialzare la testa, ma Trieste non alza il piede dall’acceleratore e conserva un margine di sicurezza alla terza sirena (74-58). Negli ultimi 10’ i biancorossi riprendono a spingere e sfondano anche quota cento punti segnati, per il 109-83 che sigla la larga vittoria di Trieste trascinata da 24 punti di Denzel Valentine e 15 punti di Uthoff – 14 punti per Leonardo Totè tra le fila di Napoli.

Successo esterno della Dinamo Sassari sul fanalino di coda Estra Pistoia col punteggio di 63-86. Il Banco di Sardegna si ritrova a +3 dopo 10’ (15-18), con i toscani che accennano una timida reazione nel secondo quarto ritrovandosi sotto di solo tre punti (32-35). Break di 11-0 della Dinamo in avvio di ripresa decisivo (32-46), con l’Estra che accusa il colpo e non riesce più a reagire (43-57). Nella frazione conclusiva Sassari non abbassa la guardia e continua a macinare gioco e punti, ritrovandosi anche a +25 (61-86) e chiudendo la sfida per 63-86. Emantas Benzdius top scorer con 17 punti per la Dinamo, con Lorenzo Saccaggi miglior realizzatore dei toscani con 14 punti.

Serve un overtime alla Vanoli Cremona per piegare la resistenza dell’Openjobmetis Varese in una sfida importante soprattutto in chiave salvezza. I lombardi escono benissimo dai blocchi con un primo quarto da 16-6, con la Vanoli che si sveglia parzialmente nel secondo parziale e si ritrova sotto la doppia cifra di svantaggio (30-22). Nella ripresa l’Openjobmetis mantiene alto il ritmo toccando anche il +15 (53-38), ma Cremona è dura a morire e si ritrova nella frazione conclusiva impattando nel punteggio sul 68-68 per portare così la partita all’overtime dove i cremonesi riescono a piazzare la zampata decisiva per il 85-87 con cui si chiude una battaglia lunga 45’. Payton Willis trascina i suoi con 28 punti, mentre per Varese Davide Alviti piazza 24 punti ma non bastano ad evitare il ko di misura.

L’Olimpia Milano cade a Reggio Emilia contro l’Unahotels per 87-78. Partita dai ritmi elevati fin da subito (23-22), con le due squadre che si ritrovano in perfetta parità prima di rientrare negli spogliatoi (46-46). Nel terzo quarto si prosegue sul filo dell’equilibrio, con la Reggiana che riesce però a prendere un piccolo margine (69-62). Nell’ultima frazione l’Unahotels trova la fuga decisiva (79-68), con l’Olimpia che cerca di reagire ma non riesce a sfondare il muro difensivo dei padroni di casa che resistono ed esultano di fronte al pubblico amico vincendo per 87-78. Jaylen Barford MVP con 22 punti al pari di Winston (20 punti), con Armoni Brooks e Nikola Mirotic ultimi ad arrendersi per Milano rispettivamente con 20 e 19 punti.

Nel match che chiudeva il programma di questa domenica di Serie A di basket la Germani Brescia prevale sull’Umana Reyer Venezia per 97-89 e rimane agganciata a Trapani in vetta alla classifica a quota 36 punti. Sono però gli oro-granata ad iniziare meglio con un primo quarto da 16-26, con la Leonessa che tira fuori gli artigli nel secondo parziale ricucendo lo strappo e rimanendo a contatto con un solo punto da recuperare dopo 20’ (48-49). Nella ripresa la Reyer cerca ancora la fuga (57-67), ma la Germani non arretra di un centimetro e morde ancora le caviglie ai veneti alla terza sirena (68-69). Brescia completa l’opera di rimonta mettendo la freccia nell’ultimo parziale decisivo, con Venezia che sembra aver esaurito le energie fisiche e mentali per rispondere agli attacchi bresciani cedendo alla distanza per il 97-89 con cui esulta il pubblico del PalaLeonessa. Dementre Rivers sugli scudi con 19 punti, con 16 punti di Maurice Ndour e 15 punti di Nikola Ivanovic – 17 punti per Tyler Ennis tra i lagunari, con 15 punti equamente divisi tra Kabengele e McGruder.