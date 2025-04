Basket femminile, Serie A1: Venezia e Campobasso volano in semifinale

Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italiano femminile di basket, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c’erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte le serie rispettivamente contro Tortona, Venezia e Campobasso. Ecco come andata.

SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59

A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di casa a trovare una maggior quadra in difesa e si va al riposo sul +3 per le padrone di casa. Non si spezza l’equilibrio nel terzo quarto, con le due squadre che faticano in attacco, prova uno strappo la squadra di casa e si va all’ultimo stop su +7 per San Martino. Tanta tensione sul parquet a inizio dell’ultimo quarto decisivo, con le due formazioni che continuano a segnare pochissimo. È San Martino di Lupari ad allungare decisa e a vincere 70-59, portando la serie a gara-3.

FAENZA – VENEZIA 51-67

A Faenza primo tempo dal punteggio bassissimo, con le padrone di casa che nei primi 10 minuti mettono a referto solo 4 punti, mentre anche Venezia non va oltre i 13 punti. Anche nel secondo quarto non si alzano molto le percentuali, anche se Faenza limita il passivo e si va al riposo con Venezia avanti di 12 punti. Non cambia la musica nel terzo quarto, con la Reyer che gestisce e va all’ultimo stop avanti di 13. Venezia che controlla gli ultimi 10 minuti e si impone 51-67, conquistando un posto in semifinale.

SESTO SAN GIOVANNI – CAMPOBASSO 68-90

A Sesto San Giovanni, infine, grande equilibrio nei primi 10 minuti, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo alle marcature avversarie e si va al primo stop con le milanesi avanti di una sola lunghezza. Il primo strappo, deciso, lo dà però Campobasso nel secondo quarto, dove alza l’intensità difensiva, limita al massimo la Geas e va al riposo sul +8. E ospiti che non si fermano a inizio ripresa, mettono a segno un altro parziale importante per provare a chiudere il discorso andando all’ultimo stop avanti di 23 punti. Match ormai in ghiacciaia e Campobasso deve solo gestire per vincere 68-90 e volare in semifinale.