Mattia Bellucci si ferma ai quarti a Marrakech, passa Griekspoor

Finisce ai quarti di finale il torneo ATP 250 di Marrakech per Mattia Bellucci. Il classe 2001 di Busto Arsizio è stato sconfitto dall’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 1, per 6-3 6-4. Il ventottenne di Haarlem deve ora attendere per il nome del suo avversario, che uscirà dal confronto tra il francese Alexandre Muller e il polacco Kamil Majchrzak.

Nel corso del primo set i problemi di Bellucci al servizio sono particolarmente evidenti, tant’è che sui primi 13 punti giocati al servizio quattro sono doppi falli; uno di questi regala il break a Griekspoor, quello che lo porta sul 3-1. Di fatto, da qui in avanti non accade nulla di particolare fino al 5-3, quando il game lottato c’è e si vede, con palla del controbreak a favore dell’italiano. Poco da fare, però: un ace, poi non tropi secondi ed è 6-3 per Griekspoor.

L’olandese, dopo qualche game tutto sommato interlocutorio nel secondo parziale, se ne va anche in questa occasione. Tutto accade sul 2-2, quando Bellucci commette diversi errori che gli costano il turno di battuta. A quel punto, di nuovo, tutto sembra andare liscio (almeno per il giocatore di Haarlem) fin quasi al termine. Sul 5-4 c’è il sussulto da parte dell’azzurro, se non altro perché l’olandese sbaglia parecchio e concede la palla del 5-5. Di lì in avanti, però, inserisce il pilota automatico e chiude la pratica.

Nell’ora e 25 minuti di gioco tanti, anzi troppi, i problemi in battuta di Bellucci, che a fronte di sei ace commette otto doppi falli, oltre a vincere appena il 36% dei punti sulla seconda contro il 67% di Griekspoor. Adesso resta da vedere con chi se la vedrà a Montecarlo, dal momento che questa sconfitta gli lascia, paradossalmente, modo di disputare le qualificazioni nel Principato.