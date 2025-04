Luciano Darderi si prende la rivincita contro Kopriva e approda in semifinale a Marrakech

Luciano Darderi si prende la sua rivincita nei confronti del ceco Vit Kopriva (n.106 del mondo). L’italo-argentino, sconfitto dal ceco nella finale del recente Challenger di Napoli, si è imposto col punteggio di 7-5 6-2 in 1 ora e 57 minuti di partita. Un match non di altissimi contenuti tecnici, con tanti errori e molta tensione. Alla fine della fiera, l’ha spuntata Darderi che così ha ottenuto l’accesso alla prima semifinale ATP del 2025, dove affronterà il finalista dell’anno passato di questo evento, lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Nel primo set è Luciano a iniziare nel migliore dei modi, andando avanti di un break nel quarto gioco (3-1), sfruttando accelerazioni poderose di dritto. L’azzurro, però, si incarta nel game successivo e concede il contro-break. Tanti errori da parte del nostro portacolori, messo in difficoltà dal rovescio penetrante di Kopriva. Le palle cancellate nel settimo e nono game parlano chiaro. Tuttavia, il classe 2002 nostrano ha il merito di rimanere attaccato alla frazione e di spuntarla sul filo di lana, dimostrando una forza mentale superiore al suo avversario (7-5).

Nel secondo set Darderi è chiamato ad annullare un’altra palla break, ma ancora una volta trova la soluzione al problema. Un primo game decisivo perché da quel momento il tennis dell’italo-argentino sale di tono. Kopriva subisce un po’ il contraccolpo psicologico e probabilmente affiorano le fatiche della durissima sfida contro Lorenzo Sonego del giorno prima. Luciano è concreto nei turni al servizio del rivale nel quarto e ottavo game, col dritto a sventaglio a regalargli la vittoria del confronto sul 6-2.

Leggendo le statistiche, il n.57 ATP ha fatto la differenza nella capacità di trovare i quindici in risposta alla seconda in battuta del ceco (55%) e quindi mettendo in mostra una maggior incisività nel fondamentale.