Bellucci-Herbert oggi in tv, ATP Marrakech 2025: orario, programma, streaming

Mattia Bellucci torna in campo dopo una giornata di riposo per affrontare Pierre-Hugues Herbert agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marrakech. Il giocatore lombardo, reduce dalla vittoria in due set (6-4 6-4) sul russo Pavel Kotov alla prima uscita stagionale sulla terra battuta, vuole trovare un po’ di continuità dopo un periodo molto negativo e spera di conquistare un altro successo per aggiornare il suo best ranking.

L’azzurro, numero 71 al mondo e ottava testa di serie del tabellone africano, battendo l’esperto francese (proveniente dalle qualificazioni) balzerebbe virtualmente alla 65ma posizione della classifica ATP e sarebbe dunque certo lunedì prossimo di entrare per la prima volta in carriera tra i migliori 70. Un solo precedente tra i due, a livello Challenger, vinto abbastanza nettamente da Bellucci un anno fa sul veloce indoor di Pau.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bellucci-Herbert, valevole come ottavo di finale dell’ATP Marrakech 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BELLUCCI-HERBERT MARRAKECH 2025

Giovedì 3 aprile

Centre Court – Inizio alle ore 13.00

P. Herbert (Q) vs Mattia Bellucci (8)

