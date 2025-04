WTA Charleston, avanzano Ajla Tomljanovic e le sorelle Kudermetova

Dieci incontri dei trentaduesimi di finale caratterizzano la prima giornata del WTA 500 di Charleston, torneo che si gioca sulla terra verde. L’arrivo della pioggia impedisce la disputa dei due match della sessione notturna, sospeso sul 4-2 a favore di Sofia Kenin l’incontro con Bernarda Pera. Avanzano al secondo turno Ajla Tomljanovic, ai danni della giapponese Okamura, e le sorelle Kudermetova, Polina supera la romena Begu, Veronika annichilisce l’americana Mateas.

In apertura di giornata Elisabetta Cocciaretto crolla alla distanza contro Caroline Dolehide dopo aver condotto per 4-2 nel primo parziale. La tennista americana vince 6-4 6-1,un’ora e venti la durata del confronto, e sfiderà al secondo turno la testa di serie numero due Madison Keys. Vittoria in rimonta per Ajla Tomljanovic. La giocatrice australiana s’impone, in un’ora e cinquantatré minuti, 3-6 6-1 6-2 sulla giapponese Kyoka Okamura.

L’americana Robin Montgomery supera agevolmente, in un’ora e tredici minuti, la bulgara Viktoriya Tomova con un perentorio 6-1 6-3. La francese Varvara Gracheva deve ricorrere al terzo set per avere ragione dell’inglese Harriet Dart, in un’ora e cinquanta minuti, con il punteggio di 6-1 3-6 6-1.

Sbriga la pratica debutto in poco più di cinquanta minuti Katie Volynets. L’americana travolge 6-0 6-0 la canadese Katherine Sebov e stacca il pass per i sedicesimi. Ribalta il pronostico sfavorevole Catherine McNally. La statunitense regola, in due ore e venti minuti, l’ucraina Anhelina Kalinina con il punteggio di 4-6 6-1 6-4. Avanzano in tandem le sorelle Kudermetova. Polina piega 6-3 6-4, in un’ora e quaranta minuti, la romena Irina Camelia Begu, Veronika batte, in un’ora e dieci minuti, Maria Mateas liquidando la statunitense con un perentorio 6-0 6-2.