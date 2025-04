ATP Bucarest 2025, Luca Nardi subito fuori: secca sconfitta con Fucsovics

Si interrompe sul nascere il cammino di Luca Nardi nel main draw dei Tiriac Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Bucarest, in Romania: l’azzurro cede all’esordio al magiaro Marton Fucsovics, che si impone con lo score di 6-3 6-1 in un’ora ed otto minuti di gioco. Per l’ungherese agli ottavi ci sarà la sfida contro il numero 7 del seeding, l’argentino Mariano Navone.

Nel primo set l’azzurro riesce a mettere in difficoltà l’avversario al servizio nel quarto game, quando il magiaro si ritrova sotto 15-40, ma Fucsovics con 4 punti consecutivi si cava d’impaccio dalla situazione. Dopo il 3-2 in favore di Nardi inizia un altro match, con l’ungherese che sale in cattedra e l’azzurro che esce mentalmente dal campo e scivola fuori dalla partita. Con quattro game consecutivi, ed un parziale di 16 punti a 5, infatti, il magiaro strappa per due volte la battuta a Nardi, per poi chiudere sul 6-3 in 37 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurro riesce a tenere il servizio soltanto nel secondo game, poi nel quarto cede la battuta ai vantaggi e Fucsovics può allungare sul 3-1. Nardi nel quinto gioco si porta sul 15-30 in risposta, ma non si procura la chance per il controbreak. Al contrario, è ancora l’azzurro a cedere il servizio, nel sesto game, spedendo il magiaro sul 5-1. Ultimo sussulto di Nardi nel settimo game, quando si porta sullo 0-30 in risposta, ma l’ungherese conquista poi quattro punti di fila e vince al primo match point per 6-1 in 31 minuti.

Le statistiche sottolineano il dominio del magiaro, che vince 58 punti contro i 36 di Nardi, il quale mette a segno appena 4 vincenti, concedendo, però, ben 29 gratuiti, mentre per Fucsovics il saldo e in parità a quota 14. L’azzurro viene tradito dal servizio, conquistando appena il 55% dei punti sulla prima ed il 33% sulla seconda, invece Fucsovics sfrutta 4 delle 6 palle break avute a disposizione in 4 giochi, mentre annulla entrambe le opportunità concesse a Nardi in un unico game.