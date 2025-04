ATP Marrakech, Sonego prima rimonta e poi crolla contro Kopriva. Niente derby con Darderi

Non ci sarà il derby azzurro nei quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech. Luciano Darderi, infatti, affronterà il ceco Vit Kopriva, uscito vincitore da un match folle contro Lorenzo Sonego. Il numero 106 del mondo si è imposto in tre set con il punteggio 6-2 5-7 6-4 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco. Una partita incredibile, praticamente vinta dal ceco una prima volta, ma con Sonego capace di una rimonta assurda e poi anche del sorpasso. Una volta avanti, però, il piemontese ha subito a sua volta la rimonta di Kopriva, che alla fine festeggia.

Sonego ha concesso ben quindici palle break all’avversario, vincendo il 62% dei punti quando ha servito la prima. Il piemontese ha concluso con 24 vincenti contro i 21 dell’avversario, ma soprattutto ha commesso ben quaranta errori non forzati, rispetto ai trentacinque del tennista ceco.

La partita si mette subito in salita per Sonego, che concede il break in apertura dopo un brutto errore di dritto. Il piemontese non riesce proprio ad entrare nel match e commette ancora una serie incredibili di errori, con Kopriva che ringrazia e ottiene un secondo break, portandosi sul 3-0. Il ceco allunga agevolmente e nell’ottavo game, dopo aver annullato una palla break, riesce a chiudere al terzo set point sul 6-2.

L’inerzia della partita è tutta verso il numero 106 del mondo, che si porta subito sullo 0-40 nel primo game del secondo set. Sonego annulla due palle break, ma sulla terza Kopriva riesce a chiudere a rete con lo smash. Nel quinto game il ceco strappa ancora il servizio all’azzurro, andando poi ad allungare fino al 5-1. Sembra ormai finita ed invece comincia una rimonta incredibile del piemontese. Nell’ottavo game Sonego recupera il primo break, ma nel game successivo si trova sotto 0-40, ma annulla ben quattro match point e si salva incredibilmente. Kopriva è nel panico, ma comunque si procura altri due match point. Il ceco crolla di nervi ancora (due doppi falli clamorosi da destra) e il piemontese addirittura pareggia 5-5. Kopriva completa il suo incubo nel dodicesimo game, perdendo ancora il servizio, con Sonego che completa una rimonta assurda e vince 7-5.

Sulla scia dell’incredibile set vinto, Sonego parte fortissimo nel terzo e alla quarta palla break riesce a strappare il servizio all’avversario nel secondo game. Kopriva sembra crollare definitivamente ed invece questa partita vive l’ennesimo capovolgimento. Il ceco recupera subito il break di svantaggio e poi nel sesto game trova un secondo break, con Sonego che mette in rete il rovescio. Il piemontese chiede anche un medical timeout al termine del nono game, ma Kopriva questa volta non crolla e chiude 6-4 e sarà lui a sfidare Luciano Darderi.