Cobolli e Darderi in semifinale tra Bucarest e Marrakech: dove possono arrivare nel ranking ATP

Flavio Cobolli e Luciano Darderi si sono qualificati per le semifinali, rispettivamente dei Tiriac Open e del Grand Prix Hassan II 2025 di tennis, tornei di categoria ATP 250 in corso di svolgimento sulla terra battuta outdoor a Bucarest, in Romania, ed a Marrakech, in Marocco.

Finora entrambi gli azzurri ha incamerato 100 punti utili per il ranking ATP: Cobolli lunedì scorso era 45° a quota 1260, e col penultimo atto è salito a quota 1330, portandosi in 41ma posizione. Con l’approdo in finale salirebbe a 1395, in 37ma piazza, infine col successo nel torneo si porterebbe a 1480, al 34° posto.

Darderi, invece, lo scorso anno si era spinto, nella stessa settimana, fino alle semifinali dell’ATP 250 di Houston, e per questo lunedì prossimo scarterà 100 punti: l’azzurro, che lunedì 31 marzo era 57° in classifica a quota 989, ora ha gli stessi punti, ma si è issato in 56ma posizione. Il passaggio in finale varrebbe quota 1054 e la 51ma piazza, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a quota 1139, al 48° posto virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking lunedì 17 marzo: 1260 punti, 45° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1330 punti, 41° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1395 punti, 37° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1480 punti, 34° posto virtuale.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 17 marzo: 989 punti, 57° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 989 punti, 56° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1054 punti, 51° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1139 punti, 48° posto virtuale.