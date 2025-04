Luca Nardi e Fabio Fognini approdano al turno decisivo delle qualificazioni a Madrid

Buona la prima per Luca Nardi e Fabio Fognini nel tabellone di qualificazione al Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica è cominciato il percorso nel main draw cadetto e l’obiettivo del pesarese e del ligure sarà quello di raggiungere gli altri italiani già facenti entrati dalla porta principale grazie alla loro classifica. Stiamo parlando di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Mattia Bellucci.

Nardi (n.100 del ranking) si è imposto con un duplice 6-4 contro la wild card indiana Manas Dhamne (n.760 del mondo). Una prestazione non brillantissima del nostro portacolori, che sulla terra fa vedere ancora qualche incertezza. Comunque, è arrivato il successo e nel turno decisivo delle qualificazioni ci sarà lo scontro col vincente della sfida tra il francese Hugo Gaston o il tedesco Yannick Hanfmann.

Per quanto concerne il ligure (n.112 del mondo), che in queste ore si è anche un po’ lamentato della location a Madrid riservata ai tennisti facenti parte delle qualificazioni, ha sconfitto lo svizzero Alexander Ritschard (n.135 del ranking), con lo score di 6-1 7-6 (6) in 1 ora e 32 minuti di gioco. Un primo set dominato da Fabio, che ha messo in mostra alcuni colpi del suo sconfinato repertorio, mettendo in grossa difficoltà l’elvetico. Non è un caso che in 30′ la frazione sia già finita (6-1).

Nel secondo parziale Fognini ha commesso qualche errore di troppo, andando sotto di un break nel quarto game, ma trovando il modo per recuperare nel nono. L’azzurro ha strappato nuovamente la battuta al rossocrociato nell’undicesimo gioco, avendo l’opportunità di chiudere la partita sulla propria battuta. Poca concretezza nel nostro portacolori e tie-break “thrilling”. Fognini è stato costretto a recuperare da una condizione di 0-4, ma con la sua classe l’ha spuntata sull’8-6. Sul cammino del ligure ci sarà ora il vincitore tra l’australiano Rinky Hijikata e il sudafricano Lloyd Harris.