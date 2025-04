Tennis, sorteggiato il tabellone di Madrid: Alcaraz e Djokovic dalla stessa parte, Musetti vede Tsitsipas

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic dalla stessa parte del tabellone. Si possono riassumere in questo modo i sorteggi del tabellone del Masters 1000 di Madrid che sono appena stati effettuati in vista dell’importante torneo sulla terra rossa della capitale spagnola

La testa di serie numero 1 Alexander Zverev godrà di un bye al primo turno, quindi attenderà il vincente del derby spagnolo tra Roberto Bautista Agut e Jaume Munar. Da quella parte del tabellone attenzione ad un altro iberico, Alejandro Davidovich Fokinam quindi allo statunitense Ben Shelton #12 e, soprattutto, al giovane francese Arthur Fils #13. Il possibile quarto di finale di Zverev lo vedrebbe opposto al #7 Andrey Rublev. Il russo entrerà in azione al secondo turno contro il vincente del duello tra il sempre pericoloso Gael Monfils e un qualificato.

Sempre nella parte alta vedremo in azione Taylor Fritz #3 che esordirà al secondo turno contro il vincente del match tra l’australiano Christopher O’Connell e l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Sorteggio più complicato per il fresco vincitore di Barcellona: Holger Rune #8. Il danese, infatti, inizierà il suo cammino contro il vincente della partita tra il nostro Flavio Cobolli e il magiaro Fabian Marozsan, in una parte del tabellone che vedrà in azione anche Casper Ruud, Daniil Medvedev #9 e Felix Auger-Aliassime.

Passiamo alla parte bassa. Jack Draper #5 darà il via al suo torneo di Madrid contro il vincente tra l’olandese Tallon Griekspoor e un qualificato, con Matteo Berrettini all’orizzonte (esordio con bye), quindi sfida a chi uscirà dal derby statunitense tra Learner Tien e Marcos Giron. Con il #4 sarà in azione Novak Djokovic che, dopo il classico bye, se la vedrà contro Matteo Arnaldi o un qualificato.

Arriviamo in fondo al tabellone con Carlos Alcaraz #2 che esordirà contro il vincente del match tra il nipponico Yoshihito Nishioka e il belga Zizou Bergs. Attenzione ai turni successivi con il possibile incrocio con il giovane talento spagnolo Martin Landaluce. Nella stessa parte troviamo Alex de Minaur #6 che attende il vincente di Lorenzo Sonego-Miomir Kecmanovic.

Passiamo agli italiani, nello specifico. Federico Cinà, grazie ad una wild-card esordirà nel main draw contro il rappresentante di Hong Kong, Coleman Wong. In caso di passaggio del turno sfiderà Sebastian Korda. Nello stesso settore Flavio Cobolli se la vedrà con Fabian Marozsan, mentre Matteo Berrettini godrà di un bye, prima della possibile partita contro chi uscirà vittorioso dal derby statunitense tra Learner Tien e Marcos Giron. Luciano Darderi al primo turno giocherà contro il francese Quentin Halys mentre Mattia Bellucci se la vedrà contro il bosniaco Damir Dzumhur. Interessante l’accoppiamento di Lorenzo Sonego contro Miomir Kecmanovic, mentre Lorenzo Musetti dopo il bye attende il vincente tra Hamad Medjedovic e Tomas Martin Etcheverry.

I POSSIBILI QUARTI DI FINALE IN BASE AL RANKING

[1] Zverev vs [7] Rublev

[3] Fritz vs [8] Rune

[5] Draper vs [4] Djokovic

[6] De Miñaur vs [2] Alcaraz