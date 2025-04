Carlos Alcaraz sui problemi fisici: “2 giorni di riposo e valuterò. Spero di esserci a Madrid”

Si ferma sul più bello la corsa di Carlos Alcaraz nell’ATP 500 di Barcellona. Il padrone di casa per eccellenza, infatti, ha ceduto il passo proprio in finale contro Holger Rune con il punteggio di 76 62, mettendo anche in mostra qualche problema fisico. Nello specifico il murciano ha lamentato un problema allo psoas della gamba destra ed è stato costretto anche a chiedere il medical time out.

Dopo un primo set decisamente equilibrato, concluso al tie-break, nel secondo parziale i guai fisici del classe 2003 sono apparsi evidenti, tanto da costringerlo ad un rapido ko con appena due game conquistato. Al termine del match sulla terra rossa catalana Carlos Alcaraz ha raccontato le sue sensazioni nel corso della canonica conferenza stampa.

“Perdere non è mai facile, soprattutto in finale e a Barcellona – ammette – Nonostante l’andamento della partita, devo fare i complimenti a Holger. Ha giocato un match eccezionale, molto organizzato, sapeva sempre cosa fare. Nel complesso ho comunque raggiunto una finale e sono orgoglioso di aver dato tutto”.

Carlos Alcaraz prosegue nel suo racconto, parlando anche dei problemi fisici accusati: “Il secondo set è iniziato subito forte, ci sono stati scambi lunghi e intensi. In un paio di questi ho sentito un po’ di dolore all’adduttore, allo psoas della gamba destra. Quando senti un piccolo fastidio, suona subito un campanello d’allarme ed è difficile rimanere concentrato sulla partita. Ti preoccupi del tuo fisico, della tua salute. Non è stato facile continuare e mantenere quel livello. Mi prenderò due giorni di riposo, parlerò con il mio staff medico e farò degli accertamenti. Credo e confido che non rappresenterà un problema in vista di Madrid” .