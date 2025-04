Lorenzo Musetti ritrova De Minaur a Madrid. Ottavo che può aprire importanti spiragli nel tabellone

Lorenzo Musetti prosegue di gran carriera la propria avventura al Masters 1000 di Madrid, dove ha regolato con assoluta brillantezza il sempre temibile Stefanos Tsitsipas. Il tennista italiano si è trovato sotto per 4-1 nel primo parziale e ha anche dovuto annullare un set-point, poi ha cambiato ritmo e ha travolto il quotato greco: secondo successo contro l’ellenico nel giro di due settimane dopo l’affermazione ottenuta ai quarti di Montecarlo e qualificazione d’autore agli ottavi di finale.

Il toscano tornerà in campo mercoledì 30 aprile per essere ancora grande protagonista sulla terra rossa della capitale spagnola. Il 23enne si troverà di fronte l’australiano Alex de Minaur, reduce dai successi ottenuti in due set contro Lorenzo Sonego e il canadese Denis Shapovalov. Si tratta della rivincita della semifinale giocata nel Principato lo scorso 12 aprile, quando l’azzurro si impose in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(4).

L’attuale numero 11 del ranking ATP incrocerà il 26enne oceanico, numero 7 del mondo. Il nostro portacolori conduce per 2-1 nei precedenti: oltre al recente successo in Costa Azzurra va ricordato anche quello dello scorso anno, sempre in rimonta, ai sedicesimi di finale del Queen’s, mentre nel 2022 fu il suo avversario ai imporsi al primo turno degli Australian Open. Lorenzo Musetti ha tutte le carte per imporsi e per meritarsi un interessante spiraglio nel proprio tabellone.

Ai quarti di finale, infatti, incrocerebbe il vincente della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il canadese Gabriel Diallo, rispettivamente numero 16 e numero 78 del ranking ATP. Dimitrov è un veterano di lungo corso, che ha giocato la semifinale a Madrid e i quarti a Montecarlo (ko con de Minaur), ma contro cui si può fare tranquillamente partita. Diallo proviene dalle qualificazioni e sta giocando il suo miglior torneo, ma è ampiamente alla portata.

L’approdo alla semifinale garantirebbe a Lorenzo Musetti la matematica certezza dell’ingresso nella top-10 del ranking ATP, visto che scavalcherebbe il danese Holger Rune e potrebbe poi essere superato soltanto dallo statunitense Tommy Paul e da uno tra il russo Daniil Medvedev e il norvegese Casper Ruud. In semifinale il suo avversario sarebbe il vincente dello spicchio che comprende il match tra il britannico Jack Draper e lo statunitense Tommy Paul e la sfida tra lo statunitense Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi.