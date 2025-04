Lorenzo Musetti avrà meno di 18 ore di recupero! Il confronto dei minuti giocati con Alcaraz

Lorenzo Musetti ha ottenuto il punto della vittoria contro Alex de Minaur alle ore 18.18 e questo significa che avrà meno di diciotto ore di riposo prima della finale del Masters 1000 di Montecarlo, in programma alle ore 12.00 di domenica 13 aprile (è stata anticipata di tre ore rispetto al programma originario a causa delle avverse previsioni meteo). Il tempo di recupero sarà particolarmente breve per il tennista italiano, atteso dal grande confronto con lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il numero 3 del mondo ha chiuso la propria fatica con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina alle ore 15.24 e dunque avrà a disposizione tre ore in più per tirare il fiato rispetto all’azzurro. Il nostro portacolori si presenterà all’incontro anche con più minuti nelle gambe rispetto all’avversario: 11 ore e 33 minuti di gioco rispetto alle 7 ore e 37 minuti di gioco dell’iberico. Nei fatti ballano quattro ore tra i due contendenti e potrebbero fare la differenza.

Alcaraz è stato esentato dal primo turno e ha superato le due ore soltanto nei quarti contro il francese Arthur Fils e in semifinale contro il connazionale Alejandro Davidovich Fokina. Musetti ha dovuto sempre rimontare dopo aver perso il primo set contro il cinese Yunchaokete Bu, il ceco Jiri Lehecka, il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex de Minaur, andando sempre abbondantemente oltre le due ore di gioco. La partita più breve è stato il derby contro Matteo Berrettini, chiuso in due set in un’ora e 34 minuti.

TEMPO DI RECUPERO MUSETTI-ALCARAZ

Musetti avrà a disposizione circa 17 ore e mezza dalla conclusione della sua semifinale, mentre Alcaraz ne avrà circa 20 e mezza.

TEMPO DI MUSETTI IN CAMPO A MONTECARLO

Musetti vs de Minaur: 2 ore e 39 minuti.

Musetti vs Tsitsipas: 2 ore e 22 minuti.

Musetti vs Berrettini: 1 ora e 34 minuti.

Musetti vs Lehecka: 2 ore e 19 minuti.

Musetti vs Bu: 2 ore e 39 minuti.

TOTALE: 11 ore e 33 minuti.

TEMPO DI ALCARAZ IN CAMPO A MONTECARLO

Alcaraz vs Davidovich Fokina: 2 ore e 9 minuti.

Alcaraz vs Fils: 2 ore e 24 minuti.

Alcaraz vs Altmaier: 1 ora e 26 minuti.

Alcaraz vs Cerundolo: 1 ora e 38 minuti.

Alcaraz ha beneficiato di un bye al primo turno.

TOTALE: 7 ore e 37 minuti.