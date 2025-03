Milano-Sanremo femminile 2025: Longo Borghini ripresa a 200 metri dall’arrivo, trionfa Wiebes

Lorena Wiebes mette la sua firma sulla Milano-Sanremo 2025. Con una perfetta volata sul traguardo di Via Roma l’olandese del Team SD Worx – Protime ha battuto la connazionale Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) e la svizzera Noemi Ruegg (EF Education-Oatly). Un po’ di rimpianti per l’Italia con Elisa Longo Borghini che ha tentato di anticipare la volata con una bella sparata ai 1500 metri, ma l’azzurra della UAE Team ADQ è stata ripresa ai 200 metri.

Dopo la partenza di Genova cominciano gli scatti dal gruppo, ma non si riesce a creare una fuga convincente. A prendere del margine è stata l’olandese Anne Knijnenburg, che è poi stata raggiunta dalle italiane Virginia Bortoli e Laura Tomasi. L’azione delle tre viene poi stoppata dal gruppo ai -60 chilometri, con il plotone che da quel momento resta compatto.

Velocità altissima tenuta dal gruppo, che cancella così ogni tentativo di nuovo attacco. Una caduta ai -30 di Letizia Paternoster, Marianne Vos e Pauline Ferrand-Prevot costringe le squadre a rialzarsi in vista della Cipressa. Una salita che crea un prima selezione con 35 atlete rimaste a giocarsi la vittoria.

Si arriva sul Poggio ed è qui che si scatena la bagarre. Ci prova la francese Juliette Labous (FDJ-Suez) e arriva la replica di Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Sulla discesa ci prova anche Demi Vollering (FDJ-Suez), ma anche questo tentativo è stoppato. Restano poco più di dieci a sfidarsi allo sprint, ma ecco che ai -2 chilometri parte Elisa Longo Borghini. La campionessa italiana sa di essere battuta in volata e prova così ad anticipare la concorrenza.

Uno scatto bellissimo quello di Longo Borghini, ma da dietro la campionessa del mondo Lotte Kopecky lavora perfettamente per Lorena Wiebes e permette al gruppo di ricucire sull’azzurra ai -200. A quel punto parte la volata ed è la campionessa europea Lorena Wiebes ad avere lo spunto migliore per pochissimo su Marianne Vos. Elisa Balsamo è ottava con l’azzurra che non è riuscita a fare lo sprint.