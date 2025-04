Attraverso le Fiandre 2025: follia della Visma | Lease a bike, Neilson Powless vince tre contro uno

Sembra un dejavù: una scena simile l’abbiamo vista nel 2015 alla Omloop Het Nieuwsblad quando Ian Stannard beffò tre uomini della QuickStep. Oggi praticamente riviviamo la stessa cosa: alla Attraverso le Fiandre 2025 cambiano i protagonisti, con la Visma | Lease a bike davanti con tre uomini, e Neilson Powless a beffare tutti. Tattica scriteriata per la compagine neerlandese, ne approfitta lo statunitense della EF Education – EasyPost con un colpaccio.

Dopo una quarantina di chilometri senza attacchi, otto battistrada hanno animato la prima parte di gara: Lewis Askey (Groupama-FDJ), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates XRG), Ceriel Desal (Wagner Bazin WB), Taco Van Der Hoorn (Intermarché-Wanty), Joshua Giddings (Lotto), Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team), Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon AG2R La Mondiale) e Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling Team).

Non c’è stato spazio però per loro per prendere vantaggio: la Visma | Lease a bike ha deciso infatti di accendere ben presto la miccia, attaccando ad oltre settanta chilometri dall’arrivo. Tre corridori della compagine neerlandese, Tiesj Benoot, Wout Van Aert, Matteo Jorgenson, assieme a Neilson Powless (EF Education – EasyPost) sono riusciti ad evadere dal plotone.

Nessuno da dietro è riuscito a rispondere ed il quartetto ha guadagnato spazio su tutti, collaborando al meglio. Nessuno della Visma | Lease a bike ha attaccato sul finale e dunque è stato tutto organizzato per la volata di van Aert: il belga ha lanciato lungo lo sprint ed è stato beffato da un super Powless, abile a vincere tre contro uno. Secondo il belga, terzo Benoot, quarto Jorgenson. Quinto un Mads Pedersen (Lidl-Trek) ancora brillante in vista del Fiandre.