MotoGP, Marc Marquez cade nel GP di Spagna! E poco prima la ‘carenata’ con Bagnaia

Un GP di Spagna “rovente” quello di MotoGP, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, Marc Marquez e Francesco Bagnaia si sono dati fin dai primi metri battaglia, alle spalle della Yamaha di un eccellente Fabio Quartararo.

Pecco ha fin da subito fatto capire all’iberico che oggi di lasciare strada non c’era tanta voglia, mettendosi in scia alla M1 del transalpino. Tuttavia, nella percorrenza di curva-7, Marquez ha trovato il pertugio per infilare il piemontese. Bagnaia, con grandissima determinazione, ha incrociato e i due sono venuti a contatto, dandosi una vera e propria carenata nella percorrenza della sequenza di curva 10-11.

VIDEO BATTAGLIA MARQUEZ-BAGNAIA

Il pilota italiano, dunque, ha mantenuto la sua posizione nei confronti di Marc, costretto a rimanere in terza posizione. Un trentino di piloti in cui nel terzo giro Marquez ha ecceduto nella percorrenza di curva-7, perdendo l’anteriore. Una zona della pista significativa per lui, ricordando il bruttissimo incidente del 2020 a Jerez dove si procurò una brutta lesione al braccio destro, che ha dato inizio al suo periodo oscuro.

VIDEO CADUTA MARC MARQUEZ

Una sorta di maledizione per il Cabroncito, in grado comunque di riprendere la gara, seppur nelle ultime posizioni. Un errore pesante, ricordando quanto era già accaduto ad Austin (USA).