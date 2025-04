MotoGP, Fabio Quartararo dopo la caduta: “Volevo essere leader della gara, ho guidato al limite”

Un epilogo amaro per Fabio Quartararo. Il pilota non ha terminato la Sprint Race valida per il GP della Spagna, quinta tappa del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana sul circuito di Jerez de La Frontera. Il francese infatti, dopo la non poco inaspettata pole position conquistata in mattinata, ha abbandonato la gara corta dopo appena un giro a causa di una caduta.

Un errore dettato dalla grande voglia del transalpino, affamato di ottenere un piazzamento sul podio, poi andato al vincitore Marc Marquez, al fratello Alex, e a Francesco “Pecco” Bagnaia. Una volta raggiunta la zona mista, il centauro in forza alla Yamaha ha spiegato cosa è successo:

“Eravamo sopra il 100% delle nostre possibilità, volevo essere leader di questa gara, ero molto al limite. La frenata era difficile: volevo entrare all’interno ma con Marc non è stato possibile. È andata così”, ha detto Quartararo ai microfoni di Sky Sport Italia.

Il francese ha poi chiosato: “Oggi è facile parlare dopo la caduta: ma per me il passo si poteva mantenere il podio si poteva fare. Domani sarà complicato, specie dopo la Moto2 con la pista in trasformazione. Noi cercheremo di fare di tutto per poter fare davvero bene“.