Liegi-Bastogne-Liegi 2025: tutti gli italiani in gara. Presente anche Giulio Ciccone

Dopo l’Amstel Gold Race e la Freccia Vallone si conclude il trittico delle Ardenne con la Liegi-Bastogne-Liegi. La Classica Monumento più antica è giunta alla sua 111esima edizione e verrà disputata domenica 27 aprile. L’edizione del 2024 fu conquistata da Tadej Pogacar, che, dopo la vittoria nella Freccia Vallone, punta a ripetersi anche nella Monumento belga.

La classica presenta un percorso di 252 chilometri con ben 11 côtes da affrontare. 9 di questi muri dovranno essere superati negli ultimi 80 chilometri della corsa, quando si varcherà per la prima volta la linea del traguardo a Liegi. Il finale resta invariato rispetto alle passate edizioni con le salite in successione di: la Redoute (1,6 chilometri ad una pendenza media del 9,5%), la côte des Forges (1,4 chilometri ad una pendenza media del 7,5%) e la côte de la Roche-aux-Faucons (1,4 chilometri all’11,5% di pendenza media).

25 le squadre che si daranno battaglia per il successo finale, 18 di queste sono World Tour. Saranno 13 gli italiani presenti alla Liegi-Bastogne-Liegi senza però nessun grande interprete di classiche. Il duo dell’Astana composto da Simone Velasco e da Christian Scaroni, reduci dalla Freccia Vallone conclusa nelle prima 30 posizioni, cercherà piazzamenti importanti anche sull’arrivo di Liegi. Presente anche Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che ha concluso oggi il suo Tour of the Alps in quarta posizione.

TUTTI GLI ITALIANI ALLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI

RED BULL BORA HANSGROHE

MOSCON Gianni

PELLIZZARI Giulio

LIDL-TREK

CICCONE Giulio

BAGIOLI Andrea

XDS ASTANA TEAM

CONCI Nicola

ULISSI Diego

SCARONI Christian

VELASCO Simone

BAHRAIN-VICTORIOUS

ZAMBANINI Edoardo

MOVISTAR TEAM

FORMOLO Davide

EF EDUCATION EASY-POST

BATTISTELLA Samuele

TEAM JAYCO ALULA

ZANA Filippo

INTERMARCHÉ-WANTY

ROTA Lorenzo