Judo, Italia protagonista annunciata agli Europei. Confermati i 18 azzurri in arrivo a Podgorica

Da mercoledì 23 a domenica 27 aprile Podgorica ospiterà i Campionati Europei 2025 di judo, primo grande evento con in palio le medaglie del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenterà sui tatami della capitale montenegrina con un gruppo molto competitivo e ambizioso, in cui figurano tutte le stelle del movimento azzurro ad eccezione della campionessa olimpica in carica dei -78 kg Alice Bellandi.

“Partiamo per il primo obiettivo stagionale con una squadra molto competitiva. Le ragazze stanno bene e dopo essere tornati dal raduno in Kosovo stiamo ultimando la preparazione al centro olimpico di Ostia. Il clima è ottimo e anche le premesse, visto che 4 atlete su 9 partiranno come teste di serie e le restanti 5 hanno tutte le carte in regola per arrivare a medaglia“, dichiara Francesco Bruyere al sito federale.

“Odette Giuffrida rientra in gara dopo le Olimpiadi ed è pronta per farci divertire e sognare ancora, dopo aver recuperato le energie fisiche e mentali. L’unica assenza nella squadra è quella di Alice Bellandi, che sta bene e ha ripreso ad allenarsi a pieno regime, ma per scelte di programmazione abbiamo deciso di farla rientrare direttamente al Mondiale. Quest’anno con la stessa squadra gareggeremo anche nel Team Event e speriamo di riprenderci una rivincita olimpica“, aggiunge il capo allenatore azzurro in vista della trasferta balcanica.

Obiettivo Mondiale dunque per Bellandi: “Sinceramente non ho mai avuto dubbi sul fatto che siamo una delle squadre più forti e competitive al mondo, sia al femminile che al maschile. Non mi piace fare pronostici però per me tutti i ragazzi sono da medaglia. Il judo poi è uno sport imprevedibile ma credo che molti di loro abbiano parecchie soddisfazioni da togliersi e rivincite da prendersi. Credo che ci faranno divertire. Io personalmente non sarò presente perché per quest’anno la mia preparazione è improntata sul Mondiale ma il mio cuore sarà a Podgorica con tutti loro“.

Così il direttore tecnico Raffaele Parlati alla vigilia della rassegna continentale: “Andiamo agli Europei con l’obiettivo di rappresentare al meglio il nostro Paese. Confido nel lavoro svolto finora e nel sostegno di tutti coloro che ci seguono da casa. Più che fare proclami, ci tengo ad evidenziare che questo è un gruppo formato da ragazzi eccezionali. Ogni atleta della nostra Nazionale porta con sé un bagaglio di talento, sacrificio e dedizione che va oltre la competizione sportiva, per cui sono sicuro che anche questa volta metteranno sul tatami cuore e anima“.

Di seguito la lista completa degli azzurri convocati per gli Europei di judo e che saranno a disposizione anche per la prova a squadre di fine manifestazione.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI JUDO 2025

FEMMINILE:

Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Veronica Toniolo (57), Savita Russo (63), Carlotta Avanzato (63), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (70), Erica Simonetti (+78), Asya Tavano (+78).

MASCHILE:

Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66), Elios Manzi (66), Manuel Lombardo (73), Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90), Kenny Komi Bedel (90), Gennaro Pirelli (100).