Judo, le speranze di medaglia dell’Italia agli Europei: gruppo ambizioso nonostante l’assenza di Bellandi

Cominciano domani i Campionati Europei 2025 di judo, in programma a Podgorica (Montenegro) da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. Questa rassegna continentale rappresenta il primo grande evento con in palio le medaglie del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028, in attesa dei Mondiali di Budapest previsti a metà giugno.

Ambizioni importanti per l’Italia, che si presenterà quasi al gran completo dovendo fare i conti con una sola assenza pesante, quella della campionessa olimpica Alice Bellandi (per scelte di programmazione in ottica Mondiali). Il gruppo azzurro resta comunque estremamente competitivo e ha le carte in regola per migliorare il bottino della passata edizione a Zagabria, quando ottenne nel complesso quattro medaglie (1 argento e 3 bronzi).

I nomi più accreditati per salire sul podio, anche in base all’assegnazione delle teste di serie nelle singole categorie di peso, sono probabilmente Assunta Scutto (48 kg), la rientrante Odette Giuffrida (52 kg), Asya Tavano (+78 kg), Matteo Piras (66 kg), Elios Manzi (66 kg), Manuel Lombardo (73 kg), Antonio Esposito (81 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg).

Outsider di lusso Veronica Toniolo (57 kg), Savita Russo (63 kg), Andrea Carlino (60 kg), Giovanni Esposito (73 kg) e Christian Parlati (90 kg), mentre dovranno inventarsi qualcosa di speciale sperando magari in un sorteggio favorevole per arrivare al Final Block i vari Kenny Komi Bedel (90 kg) Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg). Obiettivo top3 infine per la squadra azzurra che prenderà parte al Team Event in chiusura di manifestazione.