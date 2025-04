Judo, Carlotta Avanzato festeggia il suo primo bronzo europeo nei -63 kg a Podgorica

La chiusura di un grande percorso. È arrivata la quinta medaglia per l’Italia in questi Europei di judo a Podgorica. Sul tatami n.2 montenegrino, Carlotta Avanzato ha arricchito il tesoretto nostrano, conquistando la medaglia di bronzo nei -63 kg femminili.

Dopo il terzo posto di Veronica Toniolo nei -57 kg e la piazza d’onore di Manuel Lombardo nei -73 kg, Avanzato ha fatto vedere le proprie qualità, che già le avevano permesso di ottenere nel 2024 un podio nel Grand Slam di Abu Dhabi.

Un match complicato per Carlotta, opposta all’austriaca Lubjana Piovesana. Quest’ultima ha cercato di mettere tanta intensità, costringendo alla difesa a terra la judoka tricolore. Avanzato però ha saputo trovare col passare dei secondi il proprio judo. Dopo aver subìto un shido per passività, la nostra portacolori è stata in grado di prendere il comando delle operazioni, comprendendo quali potessero essere le prese per creare problemi alla rivale.

La sintesi del tutto c’è stata pochi secondi dopo l’inizio del Golden Score. Avanzato, infatti, ha messo in atto una proiezione che ha portato allo yuko, chiudendo le ostilità con classe e autorevolezza. Gioia irrefrenabile per lei alla prima top-3 continentale della carriera.