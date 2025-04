Judo, Italia con tre podi nel day-2 degli Europei a Podgorica. Manca l’oro

Calato il sipario sulla seconda giornata degli Europei 2025 di judo. Sui tatami di Podgorica (Montenegro), la Nazionale italiana ha portato il computo complessivo delle medaglie conquistate a cinque (2 argenti e 3 bronzi). Nel day-2 i podi sono stati tre, anche se la gratificazione della medaglia d’oro non è arrivata.

Il riferimento va in particolare a Manuel Lombardo, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore nei -73 kg. Non era un confronto facile quello che attendeva il piemontese, contro il russo Danil Lavrentev (n.3 del ranking). Un match in cui il russo ha sfruttato i falsi attacchi di Lombardo (due shido) per avere dalla sua l’inerzia della sfida. Sotto di due sanzioni, il judoka italiano è stato costretto a recuperare, esponendosi alle prese del forte avversario, che con un’immobilizzazione ben fatta ha fatto calare il sipario.

Lavrentev è stato il giustiziere degli azzurri quest’oggi, considerando anche l’affermazione nei quarti di finale contro Giovanni Esposito: O-soto-otoshi dopo 45″ e Yoko-shito-gatame/Osaekomi dopo 3’37”. Una categoria in cui ha conquistare i bronzi sono stati il francese Joan-Benjamin Gaba e l’azero Rashid Mammadaliyev.

Nei -57 kg femminili l’Italia ha potuto festeggiare il bronzo di una grande Veronica Toniolo. Dopo aver ottenuto riscontri eccellenti a livello giovanile, la nostra portacolori si è fregiata di una top-3 pesante nella sua giovane carriera, prevalendo nella sfida per la medaglia contro l’israeliana Timna Nelson Levy dopo un Golden Score infinito, durato più di 8′. L’oro è stato conquistato dalla tedesca Seija Ballahaus, vittoriosa anche contro Toniolo nei quarti. La georgiana Eteri Liparteliani si è messa al collo l’argento, mentre la francese Martha Fawaz ha condiviso con Veronica il terzo gradino del podio.

Nei -63 kg donne la terza medaglia tricolore è stata firmata da Carlotta Avanzato. Per lei vale un po’ lo stesso discorso fatto per Toniolo relativamente al significato di questo risultato. Nella sfida per il bronzo contro l’austriaca Lubjana Piovesana, l’azzurra ha trovato quel guizzo nel Golden Score che le ha permesso di conquistare lo yuko. Il titolo è andato alla ceca Renata Zachova, vittoriosa in semifinale contro Avanzato, che ha piegato la forte francese Clarisse Agbegnenou. L’olandese Joanne Van Lieshout ha conquistato l’altro bronzo. Subito eliminata in questa categoria Savita Russo, da Agbegnenou.