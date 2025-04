LIVE Freccia del Brabante 2025 in DIRETTA: il grande ritorno di Remco Evenepoel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Freccia del Brabante 2025. Il venerdì santo vede in programma una corsa storica, giunta alla 65ma edizione, la quale dà il via a una dieci giorni entusiasmante in cui sono presenti, nell’ordine, Amstel Gold Race, Freccia Vallone e l’ultima monumento primaverile, la Liegi-Bastogne-Liegi.

Il percorso che collega Beersel a Overijse, lungo in totale 162.6 km, somiglia per composizione del terreno ed altimetrie al tracciato visto in occasione del Giro delle Fiandre. Dopo una prima metà tutto sommato semplice, la corsa diverrà più coinvolgente nella seconda parte, in cui i corridori dovranno percorrere tre volte un circuito tosto e frenetico. Quattro i muri presenti nel circuito conclusivo: S-Bocht Overijse (1.3 km à 3.8%), Hertstraat (0.7 km à 3.8%), Moskesstraat (0.5 km à 8%), Holstheide (1 km à 4.9%)

Sarà molto interessante seguire la corsa odierna vista la presenza di Remco Evenepoel. L’asso della Soudal Quick-Step tornerà a gareggiare dopo aver recuperato dal grave incidente occorso in allenamento nel dicembre scorso. Il belga vorrà imporsi sin da subito, seppur la condizione fisica può rappresentare un grosso punto interrogativo sulle possibilità di vittoria. Gli avversari più agguerriti saranno Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), Jhonatan Narvaez (UAE Emirates – XRG) e Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

