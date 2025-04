Ranking UCI (15 aprile): l’Italia rafforza il piazzamento, Ganna miglior azzurro, Pogacar dominatore

L’Italia conserva saldamente il quarto posto nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. La nostra Nazionale conserva un buon margine nei confronti di Danimarca, Paesi Bassi e Francia al termine della settimana culminata con la Parigi-Roubaix. Il Belgio svetta al comando in maniera nitida davanti a Slovenia e Spagna in avvicinamento al periodo degli appuntamenti nelle Ardenne.

Filippo Ganna ha purtroppo dovuto fare i conti con una foratura nel primo settore di pavé alla Parigi-Roubaix e non ha potuto lottare per un risultato di lusso in terra francese, perdendo anche una posizione nella classifica internazionale: ora è 14mo, appena davanti a Jonathan Milan. Il terzo italiano è Antonio Tiberi (28mo, stabile), poi a seguire troviamo Giulio Ciccone (38mo, -1), Diego Ulissi (57mo, +2) e Christian Scaroni (78mo, +1). In top-100 figurano anche Matteo Trentin (93mo, -5) e Lorenzo Fortunato (94mo, +4).

Lo sloveno Tadej Pogacar, secondo all’Inferno del Nord, domina il ranking individuale con 7.806 punti di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, che tornerà in gara venerdì 18 aprile alla Freccia del Brabante. L’olandese Mathieu van der Poel conserva la terza piazza dopo il trionfo sulle pietre francesi precedendo lo sloveno Primoz Roglic e lo svizzero Marc Hirschi. Il belga Wout van Aert (nono) e lo spagnolo Enric Mas (decimo) sono tornati in top-10 dopo che il belga Jasper Philipsen è indietreggiato di sei piazze (undicesimo).

RANKING UCI AL 15 APRILE

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 12.850

2. Remco Evenepoel (Belgio) 5.044

3. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.243

4. Primoz Roglic (Slovenia) 3.855

5. Marc Hirschi (Svizzera) 3.579

6. Ben O’Connor (Australia) 3.527,81

7. Biniam Girmay (Eritrea) 3.367

8. Mads Pedersen (Danimarca) 3.365,57

9. Wout van Aert (Belgio) 3.348

10. Enric Mas (Spagna) 3.295

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

14. Filippo Ganna 2.887,67

15. Jonathan Milan 2.782,86

28. Antonio Tiberi 1.858

38. Giulio Ciccone 1.628

57. Diego Ulissi 1.320

78. Christian Scaroni 1.025

93. Matteo Trentin 919

94. Lorenzo Fortunato 905

114. Giulio Pellizzari 804

117. Edoardo Zambanini 796

129. Simone Velasco 763

134. Vincenzo Albanese 737,5

143. Filippo Zana 715,14

145. Alberto Bettiol 704

151. Matteo Moschetti 673

178. Edoardo Affini 586,57

181. Davide Piganzoli 581

190. Filippo Baroncini 544,43

192. Davide Ballerini 540

193. Andrea Bagioli 539

196. Giovanni Aleotti 522,71

197. Andrea Vendrame 518

199. Lorenzo Rota 507

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 20.914,72

2. Slovenia 18.460,14

3. Spagna 15.267,43

4. Italia 13.325,53

5. Danimarca 12.045,62

6. Paesi Bassi 11.533,29

7. Francia 11.482,85

8. Australia 11.127,19

9. Gran Bretagna 10.764

10. Svizzera 9.347,6