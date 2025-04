Freccia del Brabante 2025: il percorso ai raggi X. Grande attesa per il ritorno di Remco Evenepoel

È uno degli appuntamenti storici del calendario internazionale delle grandi classiche, rappresenta lo scenario ideale per avviare la transizione dal pavé delle classiche fiamminghe alle più impegnative salite delle gare delle Ardenne. Si corre venerdì 18 aprile la Freccia del Brabante 2025.

La corsa in linea, giunta alla sessantaquattresima edizione, parte da Beersel e si conclude, dopo 162,6 chilometri, ad Overijse. Lo scorso anno si è imposto il francese Benoît Cosnefroy della Decathlon AG2R La Mondiale Team battendo allo sprint il duo belga Dylan Teuns(Israel Premier Tech) – Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG).

I corridori si sfidano su un tracciato più breve rispetto a quello del 2024, non per questo però meno impegnativo. La corsa inizia subito in salita con l’Alsemberg dopo appena sei chillometri, inizio di un costante saliscendi che accompagnerà le squadre fino al circuito finale che sarà ripetuto per tre volte. Il circuito misura 19,8 chilometri e propone quattro salite: Hertstraat, Moskesstraat (lo strappo più duro: 500 metri in pavé al 9,2% di pendenza media), Holstheide e la S-Bocht , quest’ ultima collocata a pochi metri dal traguardo.

Il motivo di maggiore interesse è rappresentato, senza dubbio, dall’atteso debutto stagionale di Remco Evenepoel. Il fuoriclasse belga rientra dopo aver smaltito i postumi della brutta caduta subita lo scorso 03 Dicembre. Difficile ipotizzare che possa essere già al massimo fin da subito, più realistico pensare ad una condizione da rodare in vista dell’imminente Trittico delle Ardenne.