Volley, Perugia non lascia scampo a Civitanova: 3-0 e gara1 è di Giannelli e compagni

La Sir Susa Vim parte col piede giusto nella semifinale playoff contro la Lube Civitanova. La squadra umbra vince 3-0 una sfida giocata a corrente alternata dalle due squadre: Perugia in fuga per i primi due set e Civitanova a rincorrere, mentre nel terzo gli umbri hanno piazzato la rimonta vincente.

Nel primo set parte fortissimo la Sir Susa Vim e mette subito in difficoltà una Civitanova fallosa e poco efficace, portandosi sul 19-14. I marchigiani si ritrovano e rientrano in partita raggiungendo i rivali a quota 20. Un doppio muro rilancia Perugia che chiude con il punteggio di 25-22.

In avvio di secondo set ancora un avvio lanciato della squadra di casa che si porta sul 9-6, ma Civitanova non molla e torna in parità a quota 11. Perugia riparte di slancio, piazzando un break di 8-3 per il 19-14. Gli umbri tengono a distanza di sicurezza i rivali e vincono 25-19.

Nel terzo parziale si vede la Lube che, sotto 7-9, riesce a ribaltare la situazione e si porta avanti 17-14, ma non basta perché Perugia cambia marcia, raggiunge gli ospiti a quota 20 e nel finale ha qualcosa in più vincendo 25-22.

Per Perugia: 14 punti di Plotnytskyi, 10 a testa per Ben Tara e Semeniuk. Per Civitanova: 16 punti di Lagumdzija e 10 di Nikolov.