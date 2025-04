Dove vedere in tv Bayern Monaco-Inter, Champions League 2025: orario, programma, streaming

Domani, martedì 8 aprile, l’Inter affronterà in Germania il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025. I nerazzurri, in lizza per lo Scudetto, vogliono andare avanti anche nella massima competizione continentale e l’ostacolo rappresentato dal Bayern non sarà così agevole.

La Beneamata confida di avere l’atteggiamento giusto in campo per affrontare una squadra che risentirà di qualche assenza. Jamal Musiala, infortunatosi contro l’Augsburg nell’ultima partita di Bundesliga, non sarà parte dei giochi e la sua assenza potrebbe pesare, la pari di quella di Ito, Upamecano e Davies.

Tra le fila nerazzurre Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Dumfries e non potrà contare sull’apporto di Zielinski e Taremi. Vedremo quindi come Lautaro Martinez e compagni sapranno affrontare la criticità della sfida in terra bavarese.

La partita tra Bayern Monaco e Inter, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025, andrà in scena domani e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BAYERN MONACO-INTER CHAMPIONS LEAGUE 2025

Martedì 8 aprile

Ore 21.00 Bayern Monaco vs Inter all’Allianz Arena di Monaco di Baviera – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252.

PROGRAMMA BAYERN MONACO-INTER CHAMPIONS LEAGUE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport