Definito l’avversario di Arnaldi agli ottavi a Madrid: un solo precedente e l’importanza per il ranking

Matteo Arnaldi affronterà lo statunitense Frances Tiafoe agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid: dopo l’impresa firmata contro Novak Djokovic e la prova di solidità offerta contro il bosniaco Damir Dzumhur, il 22enne ligure è atteso da un confronto probante sulla terra rossa della capitale spagnola. L’americano, testa di serie numero 16 del tabellone, ha goduto di un bye all’esordio, regolando successivamente Luciano Darderi e il francese Alexandre Muller.

Si tratterà di un esame significativo per il tennista italiano, che sogna di raggiungere i quarti di finale in terra iberica, dove affronterebbe eventualmente chi riuscirà a spuntarla nello spicchio che prevede il confronto tra Matteo Berrettini e il britannico Jack Draper e la sfida tra lo statunitense Tommy Paul e il russo Karen Khachanov. C’è un solo precedente, che risale al primo turno di Wimbledon dello scorso anno: l’americano si impose in rimonta dopo aver perso i primi due set contro il nostro portacolori.

Il 24enne di Sanremo, attuale numero 44 del ranking ATP, se la dovrà vedere con il 27enne, numero 17 del mondo che è però reduce dai ko ai sedicesimi di finale negli ultimi tre Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo) e a Barcellona. Si tratta di un confronto importante per Matteo Arnaldi in ottica ranking ATP: virtualmente è 42mo con 1.310 punti, ma superando il turno volerebbe a quota 1.410 e sarebbe virtualmente 37mo, mentre con la semifinale si isserebbe a 1.610 punti e sarebbe virtualmente al 32mo posto, dunque potenzialmente sarebbe testa di serie agli Internazionali d’Italia.