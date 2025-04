Tour of the Alps 2025: ultima tappa a Nicolas Prodhomme, Storer si prende la generale

Spettacolo nell’ultima tappa del Tour of the Alps 2025 con partenza ed arrivo in quel di Lienz. Prima vittoria da professionista per il 28enne Nicolas Prodhomme, ma soprattutto prova eccezionale di Michael Storer che ribalta la situazione e va a prendersi il trionfo in classifica generale.

Un drappello è riuscito ad evadere nella prima fase di gara: all’attacco Lennard Kamna (Lidl-Trek), Fran Miholjevic (Bahrain-Victorius), Finalay Pickering (Bahrain-Victorius), Matteo Vanhuffel (Devolpment Team Picnic PostNL) , Emil Herzog (RedBull BORA-hansgrohe), Ben Zwiehoff (RedBull BORA-hansgrohe), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), Lucar Eriksson (Tudor Pro Cycling Team), Vicente Rojas (VF Group- Bardiani CSF- Faizanè), Manuele Tarozzi (VF Group- Bardiani CSF- Faizanè) Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) e Daniel Geismayr (Team Voralbelg).

Sul GPM di Stronach è andata via la coppia transalpina formata da Seixas e Prodhomme e nessuno è andato a riprenderli. Prodhomme è riuscito a battere il giovanissimo compagno di squadra a Lienz, mentre in terza piazza è giunto Herzog. In casa Italia quinto Bais, settimo Tarozzi. Battaglia in chiave classifica generale: spettacolare attacco di Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), l’australiano è andato a staccare Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), leader della graduatoria. Giulio Ciccone chiude in quarta piazza.